Rojin Kabaiş’in İspanya’ya gönderilen telefonu çözülemedi

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada teknik bir düğüm yaşanıyor. Şifresinin kırılması için İspanya’ya gönderilen cep telefonundan beklenen haber gelmedi; hazırlanan raporda cihazın çözülemediği bildirildi.

27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı KYK yurdundan ayrılan ve günlerce süren arama çalışmalarının ardından acı haberi gelen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş dosyasında, maddi gerçeği aydınlatması beklenen en önemli delil konusunda çıkmaza girildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, içeriğine erişilemeyen Kabaiş’e ait cep telefonu, ileri teknik inceleme için İspanya’daki uzman bir birime gönderilmişti.

"KISMİ İNCELEME YAPILDI, ŞİFRE KIRILAMADI"

İspanya’dan gönderilen ve dosyaya giren teknik rapor, savcılık makamı ve müdahil olan Van Barosu ile paylaşıldı. Raporda yer alan şu ifadeler dikkat çekti:

"Cihaz üzerinde sadece kısmi bir inceleme yapılabildi, ancak telefonun güvenlik protokolleri aşılamadı ve içeriği çözülemedi."

Telefonun şifresinin kırılamaması nedeniyle, Rojin’in kaybolmadan önceki son görüşmeleri, dijital ayak izleri ve konumu hakkındaki detaylara ulaşılamadı.

VAN BAROSU: "SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ"

Amida Haber’e konuşan Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, raporun kendilerine ulaştığını teyit ederek kararlılık mesajı verdi. Özaraz, "Dosyanın aydınlatılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Van Barosu ve Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş’in, bu hafta içinde Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, dijital delilin çözülememesi üzerine izlenecek alternatif yollar ve dosyadaki diğer bulgular masaya yatırılacak.