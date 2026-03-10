BIST 13.094
DOLAR 44,05
EURO 51,29
ALTIN 7.372,43
HABER /  DÜNYA

İran'dan kafa tutan açıklama! Donald Trump geri vites yaptı durum karışık

İran'dan kafa tutan açıklama! Donald Trump geri vites yaptı durum karışık

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan gerilim şiddetlenerek devam ediyor. İran ve ABD hattında karşılıklı restler çekildi. ABD Başkanı dün tehdit ettiği İran için bugün "görüşebilirim' mesajı vererek geri vites yaptı. İran kanadından ise 'savaşa devam' içerikli yanıtlar geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını "boş tehdit" olarak nitelendirdi.

Abone ol

İRAN savaşının 11. gününde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump dün Hürmüz boğazı konusunda İran'ı daha sert vuracaklarını belirtip tehdit etmişti. Trump bugün ise geri vites yaptı ve "İran ile görüşebilirim' mesajı verdi. İran tarafından hem görüşme hem de tehdide 'kafa tutan' yanıtlar geldi. 

İRAN'DAN SAVAŞA DEVAM MESAJI
ABD Başkanı Donald Trump bugün FOX News kanalında "İran ile görüşmeye istekliyim, onlarla konuşabilirim" dedi. İran kanadından bu açıklamaya Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

-"Biz kesinlikle ateşkes arayışında değiliz, saldırganın ağzına bir yumruk atılması gerektiğine inanıyoruz ki dersini alsın ve bir daha asla sevgili İran'ımıza saldırmayı düşünmesin."

TRUMP'IN TEHDİDİNE YANIT
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışının engellenmesi durumunda İran’a yönelik saldırıları artırma tehdidine de yanıt gecikmedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Trump'ın söylemlerini "boş tehdit" olarak nitelendirdi. Laricani paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

-"Aşura'daki İran halkı sizin boş tehditlerinizden korkmuyor; Aranızdaki en büyükler bile onu silemedi. Silinenlerden biri olmamak için dikkatli olun"

ARKADAN GÖRÜŞME ARAYIŞI VAR
ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile iletişime geçmeye çalıştığı belirtildi. Al Jazeera'nın Tahran büro şefi Nureddin El-Dghir'in aktardığı bilgilere göre Witkoff'un girişiminin temel amacı, İran'ın ateşkes konusundaki tutumunu ölçmekti. Ancak kaynaklar, İran tarafının şu aşamada böyle bir diyaloğa katılma konusunda istekli olmadığını ifade etti. Bir diğer kaynağın ise İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nde savaşın durdurulmasına yönelik herhangi bir müzakere gündeminin bulunmadığını doğruladığı aktarıldı.

İlgili Haberler
ABD'nin savunma bakanı İran savaşındaki 'acımasızlığı' itiraf etti dediği lafa bakın NATO: Balistik füze savunma duruşumuzu gelişen tehditlere göre uyarlamayı sürdüreceğiz Kendini silahşöre benzeten ABD Başkanı Trump: 'İran ile görüşebilirim'
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dubai'den herkes bir bir kaçarken Nusret Gökçe paylaştı! "Ateşimiz yanıyor"
Foto Galeri Dubai'den herkes bir bir kaçarken Nusret Gökçe paylaştı! "Ateşimiz yanıyor" Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
MSB'den sosyal medyada İspanyolca mesaj
MSB'den sosyal medyada İspanyolca mesaj
Eylem Tok ve Bülent Cihantimur’un hakim karşısına çıkacakları tarih
Eylem Tok ve Bülent Cihantimur’un hakim karşısına çıkacakları tarih
YÖK'ten, İran'da öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilere ilişkin açıklama
YÖK'ten, İran'da öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilere ilişkin açıklama
Bakan Fidan Arakçi ile görüştü! 'Kabul edilemez'
Bakan Fidan Arakçi ile görüştü! 'Kabul edilemez'
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den flaş BioNTech kararı
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den flaş BioNTech kararı
"Kürtler tetikçi değildir" demişti! DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye yanıt
"Kürtler tetikçi değildir" demişti! DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye yanıt
Yunanistan Başbakanı, ülkesinin "nükleer enerji kullanma" seçeneğini değerlendireceğini belirtti
Yunanistan Başbakanı, ülkesinin "nükleer enerji kullanma" seçeneğini değerlendireceğini belirtti
Eymen Durak cinayeti! Anne ve sevgilisine 8'er yıl daha hapis
Eymen Durak cinayeti! Anne ve sevgilisine 8'er yıl daha hapis
ABD'nin savunma bakanı İran savaşındaki 'acımasızlığı' itiraf etti dediği lafa bakın
ABD'nin savunma bakanı İran savaşındaki 'acımasızlığı' itiraf etti dediği lafa bakın
NATO: Balistik füze savunma duruşumuzu gelişen tehditlere göre uyarlamayı sürdüreceğiz
NATO: Balistik füze savunma duruşumuzu gelişen tehditlere göre uyarlamayı sürdüreceğiz
Trafik Kanunu'ndaki düzenleme sonrası Erzurum'da ilk ceza bir polise kesildi
Trafik Kanunu'ndaki düzenleme sonrası Erzurum'da ilk ceza bir polise kesildi
Kendini silahşöre benzeten ABD Başkanı Trump: 'İran ile görüşebilirim'
Kendini silahşöre benzeten ABD Başkanı Trump: 'İran ile görüşebilirim'