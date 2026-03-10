İran'dan kafa tutan açıklama! Donald Trump geri vites yaptı durum karışık

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan gerilim şiddetlenerek devam ediyor. İran ve ABD hattında karşılıklı restler çekildi. ABD Başkanı dün tehdit ettiği İran için bugün "görüşebilirim' mesajı vererek geri vites yaptı. İran kanadından ise 'savaşa devam' içerikli yanıtlar geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani de ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını "boş tehdit" olarak nitelendirdi.

İRAN savaşının 11. gününde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump dün Hürmüz boğazı konusunda İran'ı daha sert vuracaklarını belirtip tehdit etmişti. Trump bugün ise geri vites yaptı ve "İran ile görüşebilirim' mesajı verdi. İran tarafından hem görüşme hem de tehdide 'kafa tutan' yanıtlar geldi.

İRAN'DAN SAVAŞA DEVAM MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump bugün FOX News kanalında "İran ile görüşmeye istekliyim, onlarla konuşabilirim" dedi. İran kanadından bu açıklamaya Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

-"Biz kesinlikle ateşkes arayışında değiliz, saldırganın ağzına bir yumruk atılması gerektiğine inanıyoruz ki dersini alsın ve bir daha asla sevgili İran'ımıza saldırmayı düşünmesin."

TRUMP'IN TEHDİDİNE YANIT

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışının engellenmesi durumunda İran’a yönelik saldırıları artırma tehdidine de yanıt gecikmedi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Trump'ın söylemlerini "boş tehdit" olarak nitelendirdi. Laricani paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

-"Aşura'daki İran halkı sizin boş tehditlerinizden korkmuyor; Aranızdaki en büyükler bile onu silemedi. Silinenlerden biri olmamak için dikkatli olun"

ARKADAN GÖRÜŞME ARAYIŞI VAR

ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff'un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile iletişime geçmeye çalıştığı belirtildi. Al Jazeera'nın Tahran büro şefi Nureddin El-Dghir'in aktardığı bilgilere göre Witkoff'un girişiminin temel amacı, İran'ın ateşkes konusundaki tutumunu ölçmekti. Ancak kaynaklar, İran tarafının şu aşamada böyle bir diyaloğa katılma konusunda istekli olmadığını ifade etti. Bir diğer kaynağın ise İran Ulusal Güvenlik Konseyi'nde savaşın durdurulmasına yönelik herhangi bir müzakere gündeminin bulunmadığını doğruladığı aktarıldı.