Renault "futuREady" vizyonunu hayata geçiriyor

Renault Group, "büyümeye hazır" (growth ready), "teknolojiye hazır" (tech ready), "mükemmeliyete hazır" (excellence ready) ve "güvene hazır" (trust ready) olmak üzere dört temel sütun üzerine inşa edilen "futuREady" vizyonuyla Avrupa'nın referans otomobil üreticisi olmayı hedefliyor.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Renault, yeni bir stratejik dönemin kapılarını aralayan "futuREady"i hayata geçiriyor.

"Büyümeye hazır", "teknolojiye hazır", "mükemmeliyete hazır" ve "güvene hazır" olmak üzere 4 temel başlık altında şekillenen bu yaklaşım, ürün stratejisinden teknoloji yatırımlarına, operasyonel dönüşümden çalışan gelişimine kadar uzanan dönüşüm vizyonunu ortaya koyuyor.

Grup, "büyümeye hazır" başlığı altında ürün atağını sürdürmeyi ve müşteri deneyimini tüm faaliyetlerinin merkezine koymayı hedefliyor. Bu kapsamda, Avrupa'da 16'sı elektrikli olmak üzere toplam 22 yeni modelin piyasaya sunulması ve uluslararası pazarlarda 14 modelle ikinci ürün atağının başarıyla tamamlanması planlanıyor.

Grubun futuREady vizyonu kapsamında Türkiye, büyüme stratejisinin ve operasyonel mükemmeliyet anlayışının önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

"Geniş Avrupa" bölgesinin kritik üretim ve mühendislik üslerinden Türkiye, güçlü sanayi altyapısı, yüksek üretim kabiliyeti ve gelişmiş otomotiv ekosistemiyle grubun küresel operasyonlarında stratejik rol üstleniyor.

Bursa'daki Oyak Renault Fabrikası da çoklu model üretim kapasitesi, esnek yapısı ve mühendislik yetkinlikleriyle, yapının güçlü halkalarından birini oluşturuyor.

Türkiye'nin futuREady içindeki stratejik rolü, grubun C segmentindeki yeni oyuncusu Dacia Striker'ın Oyak Renault Fabrikası'nda üretilecek olmasıyla daha da güçleniyor.

Dacia Striker, Uluslararası Oyun Planı kapsamında Türkiye'de üretimi planlanan dört modelden oluşan ürün gamını tamamlıyor. 400 milyon avroyu aşan yatırım paketi kapsamında geliştirilen yeni C segmenti model, söz konusu fabrikada üretilecek.

Dacia, "station wagon"un dinamizmini, geniş bir "hatchback"in pratikliğini ve bir SUV'un yerden yüksekliğini bir araya getiren yeni çoklu enerji seçenekli "crossover" modeli Striker ile C segmentindeki atağını güçlendiriyor.

Modelin hatları, aerodinamik silueti ve dikey ön yüz tasarımı, markanın yeni ve modern gündüz farı imzasıyla tamamlanıyor.

Model, Dacia'nın C segmentinde elektrifikasyonu erişilebilir kılma hedefini yansıtıyor. Ürün gamında hibrit versiyon, Hybrid 4x4 ve benzin/LPG seçenekleri yer alacak.

"Oyak Renault, Türkiye için net bir dönüşüm yol haritası ortaya koydu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Lionel Jaillet, Oyak Renault'nun 2023'ün sonunda 400 milyon avroyu aşan yatırımla 4 yeni modelin üretime alınacağının duyurulduğunu anımsatarak, Türkiye için net bir dönüşüm yol haritasının ortaya konulduğunu, söz konusu yolculuğun Renault Duster ile başladığını ve Yeni Renault Clio ile devam ettiğini belirtti.

Renault Boreal'ın da proje sürecinde ilerlediğini ve bu yılın ortasında Türkiye yollarındaki yerini alacağını kaydeden Jaillet, ürün planlarında dördüncü modeli duyurmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yeni C segmenti modelimiz Dacia Striker'ın üretim yeri Bursa'daki Oyak Renault Fabrikası olacak. Bu projeyle birlikte Türkiye, Dacia markası için ilk kez bir modelin tek küresel üretim merkezi olacak. Bu model, Dacia'nın Türkiye'deki varlığını güçlendirerek markayı yalnızca ithalat yapan bir konumdan yerel üretim gerçekleştiren bir marka haline taşıyor."

Üretimin başlamasıyla birlikte fabrikalarının çoklu model üretim kabiliyetinin bir üst seviyeye taşınacağına dikkati çeken Jaillet, "Bu gelişme aynı zamanda Renault Group'un futuREady stratejisi kapsamında büyüme ve operasyonel mükemmeliyet hedeflerine de güçlü bir katkı sağlayacak. OYAK ile kurduğumuz güçlü işbirliği doğrultusunda üretim ve mühendislik yetkinliklerimizi daha da güçlendirmeyi ve Türkiye otomotiv ekosistemi için daha fazla değer yaratmayı sürdüreceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.