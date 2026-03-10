BIST 13.094
DOLAR 44,05
EURO 51,29
ALTIN 7.372,43
İBB davasında görüntü çekenlere soruşturma

İBB davasında görüntü çekenlere soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı İBB davasında görüntü çekenlere, “Ses veya görüntülerin kayda alınması” suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İBB Davası'nın görülen duruşmaları sırasında salon içinde görüntü alınması ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması başlayan 2025/ 318 E. sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarındaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmaları esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığında paylaşıldığı anlaşılmakla;

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında 5237 sayılı TCK’ nın 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

