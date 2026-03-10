Günlerdir konuşulan 'para' iddiaları sonrası bomba çıkış! Celal Karatüre açtı ağzını yumdu gözünü
Hakkında çıkan 'para' iddiaları sonrası bir süredir derin bir sessizliğe bürünen Celal Karatüre, suskunluğunu zehir zemberek açıklamalarla bozdu. İddia sahiplerine adeta ateş püsküren Karatüre, gerçekleri ilk kez tüm çıplaklığıyla anlattı. Bakın son zamanların fenomen ismi Karatüre iddialara nasıl yanıt verdi...
Dillerden düşmeyen ilahiyle milyonların sevgisini kazanan Celal Karatüre, son günlerin en çok tartışılan figürlerinden biri oldu. Gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılanan ve iftar programlarının vazgeçilmez siması haline gelen Karatüre hakkında ortaya atılan çarpıcı iddialar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Özellikle maddi kazanç üzerinden yürütülen spekülasyonlara Karatüre’den yanıt gecikmedi. Gerçekten o paraları istedi mi? İşte cevabı...
İFTARDAN 300 BİN TL Mİ İSTEDİ?
Karatüre'nin yardım amaçlı bir iftar yemeğine davet edildiği, bu programdan 300 bin TL istediği öne sürüldü. Ayrıca Yeni 100 Yıl Magazin'in iddiasına göre tanıtım amaçlı programlardan da 500 bin TL talep ettiği iddiası gündeme geldi.
CELAL KARATÜRE'DEN İDDİALARA YANIT
Sosyal medya bu iddialarla çalkalanırken Celal Karatüre'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karatüre, söz konusu haber ve iddiaları "tamamen asılsız, gerçek dışı ve iftiradan ibarettir" şeklinde niteledi.
Hiçbir kurum veya organizasyondan "bu şekilde bir ücret almadıklarını" belirten Karatüre, "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür yalan ve mesnetsiz haberleri kesin bir dille reddediyoruz" dedi. Karatüre söz konusu iddiaları yargıya taşıyacaklarını da bildirdi.