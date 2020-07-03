Sakarya'da havai fişek fabrikası patladı! Ölü ve yaralı haberleri geliyor

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasından gelen son dakika haberi korku yarattı. 190 kişinin bulunduğu fabrikadan acı haberler gelmeye başladı. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin de hastanelerde tedavi altında olduğunu duyurdu... İşte son gelişmeler...

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Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası geniş alanda duyulan patlama sesi ses nedeniyle insanlar sokağa döküldü. Türkiye'nin en büyük havai fişek fabrikalarından biri olduğu söylenen binada 190 kişi olduğu açıklandı. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, son dakika açıklamasında "2 can kaybımız var, 73 kişi de hastanelerde tedavi altında" dedi.

Son dakika bilgisine göre 2 kişi hayatını kaybetti. 73 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca san dakika açıklamasında, "85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibi olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var." dedi.

Fabrikada 190 çalışan var, 100'ün üzerinde kişi içerde

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olayla ilgili şöyle konuştu: “11.10 sıralarında bir patlama oldu. Burası bir havai fişek fabrikası. Türkiye’de deposu en büyük olan fabrika. 110 ton civarında patlayıcı havai fişek olduğunu değerlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi patlamalar arkamızda devam ediyor. Tüm ekiplerimiz burada. Patlamalar devam ettiği için müdahale edemiyoruz. Burada 190 çalışan var. İçeride de 100’ün üzerinde çalışan olduğunu değerlendiriyoruz.

İçişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı helikopterle havadan inceleme yaptı.

Patlamalar durduğu anda müdahale edeceğiz

"Biz bütün ekiplerimizle olay yerindeyiz. Patlamalar durduğu anda da müdahale yapacağız. Buranın denetimleri en son 3. ayda yapıldı. Sürekli denetlenen bir yer. Ama böyle bir patlama meydana geldi. Sebebinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. "

Soylu, Koca ve Selçuk Sakarya'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Sakarya'ya geldi. Üç bakan helikopterle olay yerini havadan inceledi. Ardından Sağlık bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile son durumu anlattı.

"Vahim bir tablo var''

Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Vahim bir tablo var. uzun yıllar hizmet veren saygın bir sanayi kuruluşuydu. Yaralılarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Halen patlamalar devam ediyor. Düzce ve Kocaeli'den yardım istedik, bütün ekiplerden yardım istiyoruz.'' dedi.

''Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis"

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.

''Bomba düştü sandık'' Babaoğlu, "Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düştü sandık. Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu." diye konuştu.

1 yangın söndürme uçağı ile 2 yangın helikopteri gitti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli patlamanın ardından bölgeye 1 uçak ile 2 yargın söndürme helikopterinin gönderildiğini açıkladı. Pakdemirli, "Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazöz araç takviyesinde bulunarak, bölgeye gönderdik. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

AFAD’ın Hendek bölgesindeki deprem kayıt cihazlarına göre, ilk patlama 11:05’te olmak üzere saat 11:15 ve 11:18’de üç patlama kaydedildi.

AFAD’dan açıklama : Radyasyon kaynağı yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), patlama sonrası çıkan yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirtip şu açıklamayı yaptı:

- “Sakarya Hendek’te bulunan havai fişek fabrikasında 11.15 sularında meydana gelen kaza endüstriyel bir kaza olup, yetkililerden alınan bilgiye göre söz konusu fabrikada herhangi bir radyasyon kaynağı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından ölçümler sürekli yapılmakta ve konu takip edilmektedir”.

AYNI FABRİKA DAHA ÖNCE 3 KEZ PATLAMIŞ Aynı fabrikada 2009 ve 2014 yıllarında da patlama meydana gelmişti. İlk patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi de yaralanmıştı. 2014 yılındaki patlamada ise 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Kızılay Başkanı uyardı: Dumanı solumayın

Sakarya'daki patlamanın ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan uyarı geldi. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Kınık şunları kaydetti: "Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz."

#Sakarya #Hendek patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz. — Dr Kerem Kınık (@drkerem) July 3, 2020

Fahrettin Koca: Olay yerinde olacağız



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Sakarya Hendek’te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde. 2 can kaybımız, 73 yaralımız var.''