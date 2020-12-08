Paul Pogba'nın gönlü Real Madrid'de

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba Ada'dan ayrılarak kariyerine İspanya'da devam etmek istiyor.

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Fransız yıldız Paul Pogba, İngiliz devi Manchester United'dan ayrılabilir.

Eurosport'ta yer alan habere göre; 27 yaşındaki oyuncu gözünü La Liga'ya dikti. Oyuncunun menajeri Mino Raiola, iddiaya göre Paul Pogba'nın Old Trafford'daki zamanının sona erdiğini ve kulüpte mutlu olmadığını söyledi. Paul Pogba'nın Real Madrid'e transfer olmak istediği öne sürüldü.

2016-17 sezonunda Juventus'tan Kırmızı Şeytanlar'a 110 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Paul Pogba, rekor anlaşmasından bu yana Madrid ile bağlantısını koparmadı.

Ayrıca Fransız orta saha oyuncusu için Paris Saint-Germain ve Juventus'un da devrede olduğu öğrenildi. Bu sezon Manchester United ile toplamda 13 maça çıkan Paul Pogba, yalnızca 2 gol, 2 asist şansı bulabildi.