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Kırklareli'de operasyon düzenlendi! 730 kilogram ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı

KIRKLARELİ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde yapılan çalışmalarda 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kırklareli merkez ve Babaeski İlçesinde 2 farklı adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 730 kilogram kaçak tütün, 55 bin adet sigara filtresi, 34 bin 920 adet plastik sigara ağızlığı, 22 paket sigara sarma kağıdı ve 1 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şahsa işlem yapılırken, operasyonda ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu. İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerin kararlılık devam edileceği vurgulandı.

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