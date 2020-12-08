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Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 yaralı var

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada  2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Nusaybin-Cizre kara yolu Duruca Mahallesi kavşağında sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 33 CBM 75 plakalı tır ile 34 BOL 135 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Salih Akin (64), müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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