Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 2 yaralı var
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.Abone ol
Nusaybin-Cizre kara yolu Duruca Mahallesi kavşağında sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 33 CBM 75 plakalı tır ile 34 BOL 135 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Salih Akin (64), müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.