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Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oldu

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İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Monza, Mario Balotelli'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

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Sezon başında Beşiktaş'ın gündemine gelen Mario Balotelli, İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Monza'ya transfer oldu.

Monza Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Monza’yı güçlendirmek için gelen Mario Balotelli, 30 Haziran 2021 tarihine kadar olan sözleşmeye imza attı. Hoş geldin Mario." ifadeleri kullanıldı.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen 30 yaşındaki oyuncunun, Monza'da 45 numaralı forma numarasını seçtiği belirtildi.

Balotelli için son şans
Monza Kulübünün üst yöneticisi Adriano Galliani, daha önce yaptığı açıklamada, Monza kulübünün sahibi eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin Balotelli'nin Monza’da oynayacak olmasından büyük heyecan duyduğunu ifade ederken, bunun Balotelli için son şans olduğunu söyledi.

19 maçta 5 gol atmıştı
Mario Balotelli, son olarak geçen sezon Birinci Lig Serie A'da mücadele eden Brescia kadrosunda yer almış 19 maçta 5 gol atmıştı. Geçen sezon sonu gelmeden Brescia ile yolları ayrılan Balotelli bir süredir kulüpsüzdü. 

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