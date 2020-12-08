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Hande Sümertaş kimdir nerelidir Fenerbahçe sözleri infial yaratttı

Spor medyasında sıkça gündeme gelen Hande Sümertaş, son olarak Fenerbahçeli taraftarların yoğun eleştirilerine tutuldu ve istifası istendi. Denizlispor'un 2006 yılında Fenerbahçe'nin kaçan şampiyonluğunu hatırlatan bir video paylaşınca kriz çıkardı. Peki Hande Sümertaş kimdir, aslen nereli, hangi takımlı?

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Sosyal medyada gündem olan Hande Sümertaş hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Hande Sümertaş hangi takımlı? Hande Sümertaş kimdir? İşte,Hande Sümertaş biyografisi!

Yukatel Denizlispor'un 2006 yılında Fenerbahçe'nin kaçan şampiyonluğunu hatırlatan bir video paylaşınca sarı-lacivertliler, yayıncı kuruluşta görev alan Hande Sümertaş'ın istifasını istedi.

beIN SPORTS Medya Hakları Editörü olan Sümertaş'a karşı istifa çağrısında bulunan Fenrbahçeli taraftarlar #GideceksinHandeSümertaş etiketiyle Twitter'da paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Denizlispor kulübünün yayıncısı Lig TV olan dönemden paylaştığı bir Süper Lig görüntüsünü beIN SPORTS logosu ile paylaşması üzerine Sümertaş'a gelen tepkiler gittikçe artıyor.

Hande Sümertaş kimdir: Sümertaş, 1977 yılında dünyaya geldi. İstanbullu olan Hande Sümertaş, uzun yıllar Fatih Terim'in ekibinde görev aldı. Öğrenim hayatını ABD'de tamamladı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Spor Yönetiliği programına katıldı. FIFA'ya bağlı olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nde (CIES) de eğitim gören Hande Sümertaş, Terim'in ekibinde yer alan önemli isimlerin başında geliyordu.

Hande Sümertaş, Galatasaray'da görevdeyken istifa edip beIN SPORTS'un medya hakları direktörlüğü görevine getirilmişti.

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