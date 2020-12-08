BIST 1.344
DOLAR 7,82
EURO 9,49
ALTIN 468,70
HABER /  GÜNCEL
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık
ADV Buratti Kış İndirimi Başladı. %55'e Varan Yeni Sezon İndirimini Kaçırmayın

Emniyetten internet alışverişlerinde "oltaya gelmeyin" uyarısı!

Koronavirüs vakalarının artması ile birlikte birçok kişi online alışverişi tercih ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü de vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Abone ol

 Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşlara internetten yapılan alışverişlerde "oltalama" yöntemini kullanan dolandırıcıların ağına düşmemeleri uyarısında bulundu.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının, internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, oltalamanın (e-dolandırıcılık-phishing) teknolojik imkanlardan faydalanılarak oluşturulan özel yöntem ve içeriklerle, insanların kişisel ya da hassas bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan bir dolandırıcılık türü olduğu belirtildi.

Paylaşımda, oltalama mağduru olmamak, maddi ve manevi zarara uğramamak için yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

"Zararlı olabilecek bağlantıları engellemek için içerik filtreleme sistemleri, zararlı yazılımlar için antivirüs programları kullanılmalıdır. Kullanılan sistem ve yazılımların lisanslı olmasına dikkat edilmeli ve güncellemeleri zamanında yapılmalıdır. İnternetten yapılan ödeme işlemlerinde şifre koruması ve güçlü şifre kullanılmalıdır. Ödeme sistemleri tarafından sağlanan güvenlik ve doğrulama seçenekleri atlanmamalı, şüpheli durumlarda işlem yapılmamalıdır. İnternet üzerinden alışveriş yapılırken internet sitesi ile bağlantının güvenli olduğuna dair sertifikalar kontrol edilmelidir. Giriş bilgisi isteyen web sitesi ve uygulamalarda kullanılan şifreler, birden fazla hesap için kullanılmamalı, kimseyle paylaşılmamalı ve sık sık değiştirilmelidir. Güçlü şifreler belirlenmeli, şifreler dijital veya fiziki herhangi bir ortamda kayıt altına alınmamalıdır."

Tanınmayan kişilerden gelen e-postalar ve telefon aramalarına karşı şüpheyle yaklaşılması, bu tür e-postaların eklerinin açılmaması, bilgisayara ya da telefona yüklenmemesi gerektiği ifade edilen uyarıda, şöyle devam edildi:

"Gelen aramalarda arayan kişi teyit edilmedikçe kişisel bilgiler karşı tarafla paylaşılmamalıdır. Eğer kişi oltaya geldiğini ve kişisel/hassas bilgilerini paylaştığını fark ederse hemen şifrelerini değiştirmeli, zaman kaybetmeden ilgili kurum/banka çağrı merkezini arayarak bilgi vermelidir. Kötü niyetli kişilere fırsat vermemek adına dikkatli davranılmalı, mağduriyet yaşanmaması için yetkili kişi ya da resmi kurumların açıklamaları dikkate alınmalıdır."

SON DAKİKA HABERLERİ
Sinan Engin: Mesut Özil yüzde 90 Fenerbahçe'de
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten skandal Türkiye itirafı
Muharrem Sarıkaya yazdı: MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un yeni partisi
Ünlüleri dolandıran muhasebeci! Hakan Şükür detayı bomba
Gaziantep'te odaya giren baba hayatının şokunu yaşadı
Aşıyı geliştiren Türk doktor Uğur Şahin: 20 yıl içinde kanserle mücadelede devrim göreceğiz
ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Ekmekçioğlu koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'da gece yarısı korkunç kaza: Yaralılar var
Yaşar Alptekin eşi neden öldü Nilgün Altınyay arasındaki yaş farkı
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Sağlık Bakanlığına Xavier Becerra'yı getirecek
Karaman'da sohbet ederken bir anda fenalaştı! Alman vatandaşı hayatını kaybetti
Yaşar Alptekin kızı Ayris kaç yaşında annesi kimdir?
Yorumlar