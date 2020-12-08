BIST 1.330
DOLAR 7,84
EURO 9,50
ALTIN 469,93
HABER /  CHP
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık
ADV Buratti Kış İndirimi Başladı. %55'e Varan Yeni Sezon İndirimini Kaçırmayın

CHP İzmir'de flaş karar! 4 geçici ihraç, 3 kınama, 1 uyarı, 1 beraat

CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresi’nde yaşanan arbedede basın mensuplarına saldırdığı ve olaylara karıştığı tespit edilen 9 isim hakkındaki karar verildi.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından, 29 Ağustos’ta yapılan CHP İl Gençlik Kolları Kongresi’nde yaşanan arbedede basın mensuplarına saldırdığı ve olaylara karıştığı tespit edilerek partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen 8 kişi ve kınama istemiyle disipline sevk edilen Mehmet Tokan için karar verildi.

İzgazete'den Gizem Taban'ın haberine göre; Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle bir süredir toplanamayan CHP İzmir İl Disiplin Kurulu bugün Kültürpark’ta bir araya geldi. Kurul, kongrede yaşanan arbedede basın mensuplarına saldırdığı ve olaylara karıştığı tespit edilerek partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Hüseyin Gül, Emre Gelen, Yakup Yılmaz, Tayfun Ozan, Atakan Demirtaş, Tarık Akbaba, Taner Gül ve Onur Kurt ile kınama istemiyle disipline sevk edilen Mehmet Tokan’ın savunmalarını aldı.

Disiplin Kurulu’nun aldığı karara göre; Hüseyin Gül hakkında kınama cezası, Yakup Yılmaz hakkında geçici ihraç, Tayfun Ozan hakkında geçici ihraç, Atakan Demirtaş hakkında kınama cezası, Emre Gelen hakkında uyarı cezası, Mehmet Tokan hakkında kınama cezası, Taner Gül hakkında geçici ihraç, Onur Kurt hakkında geçici ihraç kararı verildi. Tarık Akbaba'ya ise ceza verilmedi. Geçici ihraç cezalarının süresi 1 yıl olarak belirlendi

SON DAKİKA HABERLERİ
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten skandal Türkiye itirafı
Ünlüleri dolandıran muhasebeci! Hakan Şükür detayı bomba
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 50 ilde 304 gözaltı kararı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde protestocular binaları ateşe verdi: 15 yaralı
Darbeci Halife Hafter komutasındaki güçler, Türk gemisine el koydu
Cumhuriyet gazetesinin yalanları!
ÖNCEKİ HABERLER
Filiz Taçbaş kaç yaşında evli mi eşi ve çocukları kimdir?
Antalya için korkutan açıklama: 7 ve üzerindeki depremde, falezler üzerindeki binalar yıkılacak
Sinan Engin: Mesut Özil %90 Fenerbahçe'de
Burdur'da vakalar patladı! 10 köy ve 1 belde karantinaya alındı
61 yaşındaki adamın korkunç sonu! Eski boksör kocasını döverek öldürdü
Cemal Hünal Survivor 2021'e gidiyor Acun takımın ilk ismini açıkladı
Yorumlar