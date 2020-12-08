61 yaşındaki adamın korkunç sonu! Eski boksör kocasını döverek öldürdü

BREZİLYA asıllı olduğu bilinen eski kadın boksör eşini döverek öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı. İddiaya göre; Viviane Obenauf isimli ünlü boksörün Ocak ayında evlendiği eşini beraber yaşadıkları dairede keskin olmayan bir cisimle döverek öldürmekle suçlandığı ifade edildi.

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Brezilya'lı eski şampiyon boksör Viviane Obenauf İsviçre yasaları gereğince tam ismi verilmeyen ve Thomas ismiyle bahsedilen 61 yaşındaki adamı bir cisimle darp ettiğini ve darbeler sonucunda kocasının hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayla alakalı soruşturma sürerken Obenauf'un daha önce de bir suçlama ile gündeme geldiği ifade edildi.

Rio de Janeiro doğumlu Obernauf, 18 yaşında boksa adım atmadan önce erken yaşlarda futbol oynamış ve olimpiyatlarda jimnastikçi olarak yer almıştı. Boks kariyerinde başarılara imza atan kadın sporcu Ocak ayında evlendiği eşini keskin olmayan bir cisimle darp ederek öldürdü.

"Keskin olmayan bir cisimle..."

Daily Star gazetesi Obenauf'un ocak ayında evlendiği "zengin eşini öldürdüğü suçlamasıyla" İsviçre'de gözaltına alındığını yazdı. Eşini paylaştıkları dairede keskin olmayan bir cisimle döverek öldürmekle itham edilen 34 yaşındaki Obenauf'un soruşturma sırasında tutuklu kalacağı kaydedildi.Polis yetkilileri, İsviçre yasaları uyarınca gizlilik gereği tam ismi verilmeyip kendisinden yalnızca "Thomas" adıyla bahsedilen kişinin büyük çaplı yaralanmanın ardından hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis ekiplerinin Obernauf'a ait bir spor salonunda ve çiftin dairesinde arama yaptığı belirtildi. Obernauf'un daha önce de bir suçlamayla gündeme geldiğini hatırlatan İsviçre gazetesi Blick ise eski boksörün Ekim 2016'da 30. doğum gününü kutladığı bir gece kulübünde kalçasına dokunmaya çalışan bir adamın yüzüne yumruk atması nedeniyle tutuklandığını ve birkaç saati hücrede geçirdiğini aktardı.