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Ordu'da 11 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı
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ORDU'da, kamyonun çarptığı 11 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

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Kaza, Altınordu ilçesi, Karşıyaka Mahallesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö. idaresindeki 52 ABN 131 plakalı kamyon, yol kenarında bisiklet kullanan 11 yaşındaki Emin Akkaya'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. 11 yaşındaki Akkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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