İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 81 ilin valilerine talimat
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valileriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Soylu, toplantı sonrası yaptığı açıklama "Koronavirüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerimizden, aşıya önderlik etmelerini istedik" dedi.Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valileriyle gerçekleştirdiği video konferans toplantısı sonrası sosyal medya hesabı Twitterdan açıklama yaptı.
Bakan Soylu yaptığı açıklamada "81 il Valimiz ile gerçekleştirdiğimiz videokonferans toplantısında; Koronavirüs ile mücadele konusunda illerimizdeki durumu ve tedbirleri valililerimizle değerlendirdik. Koronavirüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerimizden, aşıya önderlik etmelerini istedik" ifadelerini kaydetti.
81 İl Valimiz ile gerçekleştirdiğimiz videokonferans toplantısında;— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) December 7, 2020
Koronavirüs ile mücadele konusunda illerimizdeki durumu ve tedbirleri valililerimizle değerlendirdik.
Koronavirüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerimizden, aşıya önderlik etmelerini istedik https://t.co/dzigHRp37p