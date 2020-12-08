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Sosyal medyadan başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta iki grup arasında sosyal medyada başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

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Sosyal medyada tartışan iki grup, bir süre sonra Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde buluştu. Burada devam eden tartışma sonrasında içlerinden birisi, av tüfeğiyle karşı gruptakilere ateş etti.

3 kişi de 16 yaşlarında

İsimleri öğrenilemeyen 16 yaşlarındaki 3 kişi, saçmalar ile ayaklarından yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olaydan sonra kaçan 3 kişi ve tüfekle ateş eden M.K'yi olay yerine yakın bir bölgede yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken hem adli işlem hem de salgın dolayısıyla idari işlem yapılacağı öğrenildi.

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