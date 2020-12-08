Sosyal medyadan başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta iki grup arasında sosyal medyada başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

Abone ol

Sosyal medyada tartışan iki grup, bir süre sonra Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde buluştu. Burada devam eden tartışma sonrasında içlerinden birisi, av tüfeğiyle karşı gruptakilere ateş etti.

3 kişi de 16 yaşlarında

İsimleri öğrenilemeyen 16 yaşlarındaki 3 kişi, saçmalar ile ayaklarından yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olaydan sonra kaçan 3 kişi ve tüfekle ateş eden M.K'yi olay yerine yakın bir bölgede yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken hem adli işlem hem de salgın dolayısıyla idari işlem yapılacağı öğrenildi.