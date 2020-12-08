Darbeci Halife Hafter komutasındaki güçler, Türk gemisine el koydu

LİBYA'da darbeci Halife Hafter'e bağlı milisler, Misrata Limanı'na giden Jamaika bandıralı Türk gemisine el koydu. Hafter'in sözcüsü Ahmed el-Mismari, Reuters'a yaptığı açıklamada, 9 Türk olmak üzere 17 mürettebatın alıkonulduğunu belirtti.

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Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu arasında varılan ateşkese rağmen son günlerde ülkenin Sirte ve Cufra bölgelerinde askeri hareketlilik yaşanırken, Misrata Limanı'nda bir Türk gemisinin alıkonulduğu iddia edildi.

9'u Türkiye vatandaşı olmak üzere 17 mürettebat alıkonuldu

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Reuters'a yaptığı açıklamada ülkenin batısındaki Misrata Limanı'na giden Jamaika bandıralı ticari kargo gemisi Mabrouka'nın, 9'u Türkiye vatandaşı olmak üzere 17 mürettebatıyla birlikte Derne'nin doğu limanı yakınlarında alıkonulduğunu bildirdi.

Mürettebata soruşturma

Öte yandan Ahmed el-Mismari, konuya ilişkin Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 17 mürettebatın yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma altında olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı'ndan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ateşkesi bozmaya yönelik girişimlerin olacağı iddiası

Geçen saatlerde Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Sky News kanalında yayınlanan basın toplantısında Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ateşkesi bozmaya yönelik girişimlerinin olduğunu iddia etmişti.

Türkiye'yi ateşkesi bozmaya çalışmakla suçlayan Mismari, ordu birliklerine "provokasyonlara gelmeme talimatı verdiklerini" söylemişti.