Yerin altında 1 tonluk bomba! Mehmetçik buldu
Mehmetçik El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında MK-84 tipi 1 ton ağırlığında genel maksat bombası buldu.Abone ol
MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti."
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/RMlaDexlL0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2020