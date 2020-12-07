Devlet Bahçeli: Zillet ittifakının adayı Kılıçdaroğlu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasına ilişkin 'Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

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TBMM'de bugün, 2021 yılının Bütçe Görüşmeleri yapılmaya başlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde söz alarak Genel Kurula hitap etti.

"Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı"

Bahçeli, Genel Kurula verilen arada kuliste gazetecilerin konuşmayı nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." dedi.