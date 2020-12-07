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Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye Japonlar talip oldu

Galatasaray'da son haftaların parlayan ismi Mbaye Diagne'ye Japon takımı Vissel Kobe'nin talip olduğu öğrenildi.

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Sezon başında takımdan gönderilecekler listesinin başında olan ancak istenen teklifin gelmemesi nedeniyle zorunlu olarak takımda Falcao'nun alternatifi olarak yer alan Mbaye Diagne, Kolombiyalı futbolcunun sakatlanmasının ardından ise bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi.

Son 3 maçta 5 gol atma başarısı gösteren Diagne, Çaykur Rizespor maçında yaptığı hat-trickin ardından bir anda takımda bambaşka bir kimliğe büründü.

Vissel Kobe'nin forvet adayı dıagne

Bu gelişmelerin ardından Japon takımı Vissel Kobe'nin de golcü futbolcuyu listesine aldığı öğrenildi.

Daha önce Lukas Podolski'yi transfer eden Japonlar, sarı-kırmızılı takımla bu yüzden iyi ilişkilere sahip.

Mönchengladbach forması giyen Periel Mlapa ile de temasa geçen Vissel Kobe'nin bu isimle anlaşamaması halinde Diagne için Galatasaray'ın kapısını çalacağı kaydedildi.

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