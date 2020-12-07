Almanya, AB'nin Türkiye ile diyaloğu sürdürmesini istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye ile diyaloğu sürdürmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Prensip olarak AB'nin Türkiye ile diyaloğu sürdürmek zorunda olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Almanya olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında uzlaşı aradıklarını ancak bunun başarılamadığını belirten Maas, "Türkiye konusu, AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak. Orada Türkiye'nin davranışlarının nasıl sonuçları olması gerektiği konusu görüşülecek" dedi.

Maas, AB olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarına nasıl bir tepki verilmesi konusunda oy birliğini sağlamak istediklerini vurguladı.