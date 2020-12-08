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İstanbul'da şafak operasyonu! Özel harekat da katıldı

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İSTANBUL'da Ümraniye ve Maltepe'de sokak satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik, Ümraniye ve Maltepe'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. 

3 katlı binaya baskın

Baskın yapılan adreslerden biri de Yukarı Dudullu Mahallesi Kısmet Sokak'da bulunan 3 katlı bina oldu. Saat 06:00 sıralarında binaya gelen ekipler, daha önceden belirlenen adrese baskın düzenledi. 

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