İstanbul'da şafak operasyonu! Özel harekat da katıldı

İSTANBUL'da Ümraniye ve Maltepe'de sokak satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik, Ümraniye ve Maltepe'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

3 katlı binaya baskın

Baskın yapılan adreslerden biri de Yukarı Dudullu Mahallesi Kısmet Sokak'da bulunan 3 katlı bina oldu. Saat 06:00 sıralarında binaya gelen ekipler, daha önceden belirlenen adrese baskın düzenledi.