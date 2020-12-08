Bodrum Belediyesi'nde koronavirüs alarmı verildi: 134 personel karantinaya alındı

MUĞLAnın Bodrum ilçesinde 29 belediye personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, toplam 134 personelin de karantinaya alındığı belirtildi.

Abone ol

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmeye başlamasıyla birlikte büyükşehirlerde yaşayanların yazlıklarına gelmesi ve yaz sezonunun sona ermesine rağmen geri dönmemeleri Bodrum'un 174 bin olan kış nüfusunu 3'e katladı.

"Lütfen evinizde kalın"

İlk vakanın Türkiye'de görülmeye başlandığı 11 Mart'tan sadece 6 gün sonra tatilcilere ve yazlıkçılara seslenen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum, okulların tatil edildiği 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor. Bodrum'da yazlığı olan ve buraya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum; Lütfen evinizde kalın. Bodrum'un nüfusu ve sağlık hizmetleri kendi nüfusuna göre dizayn edilmiş. Meydana gelecek nüfus artışında sağlık hizmetleri yetersiz kalacaktır" uyarısında bulundu.

Ancak Başkan Aras'ın bu uyarısına rağmen Bodrum, yazlıkçıların akınına uğradı. Büyükşehirlerden kaçan birçok kişi de ev kiralayıp ya da satın alıp, ilçeye yerleşti. Tarihin en kalabalık günlerini yaşayan Bodrum'da Türkiye'nin büyük bölümünde olduğu gibi koronavirüs vakalarında artış görülmeye başlaması tedirgin etti.

134 personel karantinada

Bodrum Belediyesi çalışanlarında da koronavirüs vakaları görülmeye başlandı. Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçen 4 Aralık'ta Belediye Meclisi Toplantısı'nda koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmeye başlamasından bu yana Bodrum Belediyesi'nde 29 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, toplam 134 personelin de karantinaya alındığını açıkladı.

"Her gün 2- 3 personelin testi pozitif çıkıyor"

Her gün 2- 3 personelin testinin pozitif olduğuna dair bilgi aldıklarını belirten Başkan Aras, Belediye Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Tedbirler hükümet tarafından alınıyor, bazı kısıtlamalar geldi. Bizler de yerel yönetim olarak, halkımızın sağlığı için bazı önlemleri almamız gerektiğini düşünüyoruz. Belediye içerisinde bazı önlem ve tedbirlerimizi aldık. Sokakta da arkadaşlarımız, zabıta ekiplerimiz hummalı bir çalışma içerisinde. En büyük tedbir kişisel olarak alınan tedbirdir. Kamu, tedbirlerini alacaktır ama insanın kendi sağlığını koruması kendi elindedir. Biz Bodrum'da yaz sezonu ve şu son döneme kadar 40 veya 50 vaka ile pandemiyi geçirmişken çok düşük bir ölüm oranı ile bu durumu atlatmışken eylül ayının sonlarına gelindiğinde bu durum günlük 50 vakaya çıktı. Bu da tabii bilinen vakalar, kendini kötü hissedip, test yaptıranlardan çıkan sonuç budur.

Koronavirüse yakalanan belediye personelinin bir bölümünün iyileşip geldiğini de belirten Başkan Aras, "Belediyemizin bazı birimlerinde tedbir alıyoruz. 2 yakın çalışma arkadaşım pozitif çıkınca ben de kendimi izolasyona almıştım. Yaptırdığım 2 test de negatif çıktı ve çalışmaya başladık. Başkan Yardımcısı bir arkadaşımız Ankara'da test yaptırmış ve o da pozitif çıktı" dedi.