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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde protestocular binaları ateşe verdi: 15 yaralı

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IRAK'ın Süleymaniye kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümeti protesto gösterilerinde çıkan çatışmalarda 15 kişi yaralandı.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre göstericiler, Piremegrun nahiyesinde Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) ait binaya saldırarak, ateşe vermek istedi. Bunun üzerine parti binasını koruyan güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışma sonucu 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Süleymaniye ve Halepçe'de gerginlik devam ediyor

IKBY'li resmi makamlar tarafından söz konusu saldırının bilançosu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, başta Piremegrun olmak üzere Süleymaniye ve Halepçe vilayetinde gerginlik devam ediyor.

Süleymaniye kentinde dün alevlenen gösterilerde açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Binaları ateşe verdiler

Göstericiler, başta KDP olmak üzere koalisyon ortakları Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Goran Hareketi ile muhalefet cephesinde yer alan Kürdistan İslami Birlik Partisi ve Kürdistan İslami Toplum Partisi'ne ait binaları da ateşe vermişti.

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