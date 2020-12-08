FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 50 ilde 304 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yaplanmasına yönelikİzmir merkezli 50 ilde operasyonun düğmesine basıldı. 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile sağladığı koordinasyon neticesinde tespit edilen ankesörlü/ kontörlü sabit hat ile FETÖ imamları ile irtibatlı belirlenen TSK'da görevli şüphelilere yönelik operasyon için bu gece yeniden düğmeye basıldı.

304 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatlı, bir kısmı hakkında örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 5’i albay, 1’i yarbay, 1’i binbaşı, 10’u yüzbaşı, 53’ü üsteğmen, 5’i teğmen, 221’i astsubay, 7’si uzman çavuş rütbesinde asker, 1’i Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olup asker şahıslardan sorumlu sözde yönetici olduğu tespit edilen 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

01.00'da harekete geçildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığıyla birlikte eş zamanlı gece saat 01.00 itibariyle yakalama ve gözaltı işlemleri başlatıldı. Operasyon FETÖ/PDY sözde TSK Yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen, hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon oldu.

868 ihraç talebi

Ayrıca, Kara ve Hava Kuvvetleriyle kurulan koordinasyon sonucunda ortak veri paylaşımına dayalı toplantı sonucuda idari olarak terör örgütü iltisakı tespit edilen 704'u muvazzaf toplamda 868 personel hakkında ise idari yönden gereğinin takdir ve ifası için delilleri ihtiva eden verilerin Kuvvet Komutanlıklarına gönderildiği öğrenildi.