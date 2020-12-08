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Çağlayan Metrobüs Durağı'nda şüpheli valiz polisi alarma geçirdi

İSTANBUL'da Çağlayan Metrobüs Durağı girişinde unutulan valiz polisi alarma geçirdi. Bomba İmha Uzmanı'nın fünye ile patlattığı valizden kıyafet çıktı.

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Şişli'de bulunan İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi'nin hemen yanında bulunan Çağlayan Metrobüs Durağı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Saat 01:00 sıralarında, durak girişinde fark edilen valiz polisi alarma geçirdi.

Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından metrobüs seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

Bomba imha uzmanı çağırıldı

Polis ekiplerinin aldığı tedbirlerin ardından olay yerine gelen Bomba İmha Uzmanı ekip, valizi fünye ile patlattı.

Valizden kıyafet çıktı

Patlamanın ardından valizin içinde kıyafetler çıktı. Valizin unutulduğu tahmin edilirken, polis ekipleri valizin sahibinin bulunması için çalışma başlattı. Bomba imha uzmanının valizi fünye ile patlatması ve valizin olay yerinden kaldırılmasının ardından Metrobüs seferleri normale döndü.

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