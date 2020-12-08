İzmir'de Türk kara sularına itilen 69 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ve Foça ilçesinde Yunan güçlerinin Türk kara sularına geri ittiği 69 sığınmacı kurtarıldı.

Abone ol

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

69 sığınmacı kurtarıldı

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 sığınmacıyı kurtardı. Yine ekiplerce Çeşme ilçesi Karaada açıklarında da can salı içerisinde iki ayrı çalışmada toplam 22 sığınmacı karaya çıkardı.

Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.