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Muharrem Sarıkaya yazdı: MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un yeni partisi

MHP'den AK Parti'yi yönelik sert eleştiriler yönelttiği için kovulan Cemal Enginyurt'un, Demokrat Parti’ye geçmeye hazırlanıyor...

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MHP'den  AK Parti'ye yönelik eleştirileri nedeniyle kovulan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, Demokrat Parti’ye geçeceği konuşuluyor. 

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında, "Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt yeni yılda Demokrat Parti’ye geçerse kimse şaşmasın." yazdı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, TBMM’de dün başlayan bütçe görüşmelerinin ardından aritmetikte bazı değişiklikler olabileceğini söyledi. Sarıkaya’nın aktardığına göre MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt, Demokrat Parti’ye katılabilir.

Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında bütçe görüşmeleri hakkında şunları söyledi:

Belki de tarihin en sıradan, heyecansız bütçe görüşmesi dün itibarıyla başladı. İlk günü de CHP lideri  Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması da olmasa, sıradan bir kanun görüşmesi yapılıyor havasında geçecekti. Bütçe görüşmelerinin genel bir özelliği vardır, nasıl başlarsa öyle devam eder.

Dilerim de öyle olur, geçmişte acı örnekleri olduğu gibi bugünden başlamak üzere de 12 gün devam edecek görüşmeler gerilimsiz şekilde tamamlanır. TBMM’de bütçe görüşmelerinin ardından 15 gün ara tatiline girip enerji toplar. Çünkü sonrası oldukça hareketli gelecek…

Bunu ister bütçe sonrası getirileceği söylenen “reform paketi” üzerinden ele alın, isterseniz sonrasında Siyasi Partiler ve Seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerde yaşanacak gelişmeler olarak değerlendirin…

“Ancak, daha büyük hareket bunların öncesinde gelecek” diyen Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

Meclis Genel Kurulu’ndaki aritmetik dağılım değişecek. Bağımsız milletvekillerinden başlamak üzere bazı partilere katılımlar gerçekleşecek.

Örneğin, MHP’den ihraç edilip bağımsız kalan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt yeni yılda Demokrat Parti’ye geçerse kimse şaşmasın. Zaten Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal da Haberturk'te Cumartesi günkü yayınımızda "Bağımsızlardan partinize katılım olur mu?" diye sorduğumda "olabilir" yanıtını verdi.

Veya başka bağımsız milletvekilleri de yeni kurulan partilere katılırsa da sürpriz olmasın. Bunun yanında bir de kurulacak olanlar var ki onların da dirsek temasının devam ettiği milletvekillerini TBMM kulislerinde iki tur attığınızda baş başa vermiş konuşurken görme olanağı vardı.

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