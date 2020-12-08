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Ünlüleri dolandıran muhasebeci! Hakan Şükür detayı bomba

Çağla Şıkel, Şafak Sezer ve Kıvanç Tatlıtuğ'u dolandırdığı belirtilen ve birbiri ardına skandal haberlere konu olan Erdal Doğan'ın yerine ilişkin ortaya çıkan haberde FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün de adı geçti.

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Ünlü oyuncular Şafak Sezer, Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağla Şıkel'i dolandırdığı belirtilen Erdağ Doğan'a ilişin çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sabah Gazetesi'ni haberine göre, hakkında şikayette bulunan sevilen oyuncu, komedyen ve yönetmen Şafak Sezer'in verdiği bilgiler ışığında birçok ismi dolandırdığına dair bilgiler kayıtlara geçen Doğan'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari mensubu Hakan Şükür'ün yanında olduğu belirtildi.

İşte dolandırılan 3 ünlü oyuncu ve milyonlarla ifade edilen büyük vurgunun Hakan Şükür ismiyle birlikte gündeme düştüğü bomba haber...

Şafak Sezer sahte faturaları görünce uyandı
Vergi müfettişleri, yaptıkları denetimde Şafak Sezer'in defterinde muhtelif firmalar tarafından düzenlenen ve gerçek dışı, satışa dayanmayan sahte faturalara rastladı. Sezer'in bu faturalarla vergi kaçırdığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine maliye, vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle ünlü oyuncu Şafak Sezer'den şikayetçi oldu.

Şafak Sezer önemli bilgiler verdi
Hakkında faturalarla vergi kaçırmaya ilişkin soruşturma başlatıldıktan sonra konuyu araştıran ve kendisi gibi başka isimleri de dolandırdığını söyleyen Şafak Sezer söz konusu muhasebeciden şikayetçi olurken çok önemli bilgiler verdi. Bu bilgilere göre Muhasebeci Doğan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u ve oyuncu-manken Çağla Şıkel'i toplamda 4.5 milyon TL dolandırdı.

İşte tartışmaların odağındaki firari muhasebeci Erdal Doğan

5 yıla kadar hapis istemi
Sezer tüm bu gelişmelerin ardından hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılınca soluğu savcılıkta aldı. Komedyen, o dönem çalıştığı muhasebecinin kendisini dolandırdığını iddia etti. Muhasebeci Erdal Doğan'ın daha önce de Kıvanç Tatlıtuğ ve manken Çağla Şıkel'i yaklaşık 4.5 milyon lira dolandırdığını ileri süren Şafak Sezer, suçlunun cezalandırılmasını istedi.

Hakan Şükür ile ABD'de iddiası
Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağla Şıkel'i de dolandırdığı iddia edilen muhasebeci Erdal Doğan'ın Amerika'ya kaçtığı öğrenildi. Deneteam Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı da olan Doğan'ın Amerika'da FETÖ'cü Hakan Şükür ile birlikte iş yaptığı iddia ediliyor.

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