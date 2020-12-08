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Samsun'da feci kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

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SAMSUN'da vincin çarptığı 2 otomobilden birinde anne ve oğlu hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü ağır yaralı hastaneye kaldırılırken vinç sürücüsü gözaltına alındı.

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Kaza, 19 Mayıs ilçesi Çetirlipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.Ç. idaresindeki 55 K 5087 plakalı vincin freni boşaldı. Vinç, karşı istikametten gelen Serkan Çay yönetimindeki 55 PF 472 plakalı otomobil ile Z.G. yönetimindeki 57 AY 367 plakalı otomobile çarptı.

Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan sürücü Serkan Çay ve annesi Fatma Çay olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer aracın sürücüsü Z.G. ise sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Servis'ine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vinç sürücüsü E.Ç., 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

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