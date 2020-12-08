Filiz Taçbaş kaç yaşında evli mi eşi ve çocukları kimdir?

Uzun süre Kanal D'nin dizisi Arka Sokaklar'da rol alan oyuncu Filiz Taçbaş son olarak Çukur'da rol aldı. Usta oyuncu Filiz Taçbaş, yeni hayatıyla ilgi odağı oldu. Filiz Taçbaş, İzmir Aliağa'da aldığı 1.5 dönümlük tarlasında zeytin, limon yetiştirmeye başladı. Peki 56 yaşındaki Filiz Taçbaş hangi dizilerde rol aldı? İşte hayatı hakkında bilgiler...

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Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'da uzun süre Rıza Baba'nın eşini canlandıran deneyimli oyuncu Filliz Taçbaş Çukur'un kadrosuna girdiğini instagram hesabından bir fotoğraf ile duyurmuş ve çok konuşulmuştu.

Filiz Taçbaş, İzmir Aliağa'da aldığı 1.5 dönümlük tarlasında zeytin, limon yetiştirmeye başladı. Tarlasına ahşap baraka, taş fırın ve sulama için kuyu açtıran Filiz Taçbaş’ın yalın ayak çalışırken çekilen görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Peki Filliz Taçbaş Çukur'a hangi karakteri oynayacak? Filliz Taçbaş kimdir, yaşı kaç, evli mi? İşte Filliz Taçbaş dizileri...

Filiz Taçbaş kimdir: Filiz Taçbaş 56 yaşında ve İstanbul doğumlu. Türk sinema ve dizi oyuncusu, eski millî tenisçi.

İlk kez 10 yaşındayken, Bilge Olgaç'la kamera karşısına geçti. Uzun bir süre ara verdikten sonra sinema ve dizi çalışmalarına devam etti. Geniş izleyici kitlelerince tanınması, 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisiyle oldu. Taçbaş, sanat hayatının yanı sıra, profesyonel bir tenis oyuncusudur.

2007 yılında yüksek puan elde ederek, millî takım elemelerine girmiş, millî forma giymiş olup, aynı zamanda gazetelerde tenisle ilgili yazılar yazmaktadır.