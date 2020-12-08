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Burdur'da vakalar patladı! 10 köy ve 1 belde karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı
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BURDUR'un Bucak ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 10 köy ve 1 belde karantinaya alındı.

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Bucak'ta Covid-19 vaka sayılarının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu harekete geçti. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bu geceden itibaren Kızılkaya beldesi, Kuşbaba köyü, Çamlık köyü, Karapınar köyü, Ürkütlü köyü, İncirdere köyü, Karaseki köyü, Kargı köyü, Çobanpınar köyü, Seydiköy köyü, Susuz köyünün ikinci bir emre kadar karantinaya alınmasına karar verildi. Karantinaya alınan belde ve 10 köye giriş-çıkışlar, iş makinaları ile toprak konularak ve jandarma tarafından barikatlar konularak kapatıldı.

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