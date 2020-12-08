Beyaz TV'de Ahmet Çakar'ın Hande Sümertaş'a tehditvari sözlerine büyük tepki

Ahmet Çakar, beIN SPORTS Medya Hakları Direktörü Hande Sümertaş'ı canlı yayında "Bir daha saçının başının oynadığını hissedersem seni üzerim" diyerek tehdit etti. Çakar'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan "Derin Futbol" programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eski yardımcısı Hande Sümertaş'a skandal sözler söyledi.

''Eğer bir daha saçının başının oynadığını hissedersem...''

Çakar, Hande Sümertaş ile yıllar önce yaşadığı polemiği hatırlatarak, "Hande Sümertaş, kırklı yaşlarda biraz etine dolgun bir hanımefendi. Yıllar önce çok enteresan bir Paris gecesinde senin yaşadıklarını anlattım. Kızdın bana. O zaman Ertem Şener vardı. Ona, bana çemkirdin. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Eğer bir daha saçının başının oynadığını hissedersem beni üzmüş olursun ben de seni üzerim" dedi.

''Hande'nin gözlerinde bir şeyler seziyorum''

Ahmet Çakar, ayrıca ''Hande Sümertaş'ı gördüğüm zaman aklıma Black List geliyor. Bu Hande Hanım gibiler o dizide de ortalığı karıştırıyor. Hande'nin gözlerinde bir şeyler seziyorum." ifadelerini kullandı.

Tepkiler çığ gibi

Ahmet Çakar'ın Hande Sümertaş hakkındaki sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir futbolsever konuyla ilgili, "Beyaz TV'de Ahmet Çakar tarafından Hande Sümertaş'a söylenen çirkin sözler ve tehdit" paylaşımıyla eksi hakeme tepki gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar #BeyazTVboykot etiketiyle Ahmet Çakar'ı yerden yere vurdu.

Hande Sümertaş kimdir?

Sümertaş, 1977 yılında dünyaya geldi. İstanbullu olan Hande Sümertaş, uzun yıllar Fatih Terim'in ekibinde görev aldı. Öğrenim hayatını ABD'de tamamladı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Spor Yönetiliği programına katıldı. FIFA'ya bağlı olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nde (CIES) de eğitim gören Hande Sümertaş, Terim'in ekibinde yer alan önemli isimlerin başında geliyordu. Hande Sümertaş, Galatasaray'da görevdeyken istifa edip beIN SPORTS'un medya hakları direktörlüğü görevine getirilmişti.

İşte Galatasaraylıların sosyal medya paylaşımları...





