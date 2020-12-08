Fahrettin Altun 5 maaş alıyor mu Altun 'ifşa etmem lazım' deyip açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 maaş aldığı iddialarını bir kez daha yalanladı. İtibarsızlaştırma kampanyalarına isyan eden Altun, 2 yıldır Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinden aldığı huzur hakkının tek kuruşuna dokunmadan hayra hasenata harcadığını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 5 maaş alıyor yalanına sosyal medyadan isyan etti. Altun'un iddialarla ilgili İHL grubuna yazdığı mesajı Sabah yazarı Hilal Kaplan, onun izninini alarak kendi Twitter hesabından paylaştı.

Tek maaş aldığını söyleyen Altun, 2 yıldır Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinden aldığı hakka hiç dokunmadan hayır işlerine aktardığını belirtti.

Manas Üniversitesi'nde mütevelli heyet başkanlığı yaptığını buradan ücret almadığını söyleyen Altun, eşinin sadece öğretim üyesi olduğu Marmara Üniversitesi'nden ücret aldığını, THY yönetim kurulu üyeliğinden herhangi bir ücret almadığını açıkladı.

"Bu yalanlar kanımıza dokunsa da bizi kamçılıyor"

Şahsına ve ailesine karşı ahlaksız kampanyalara karşı yasal hakları sonuna kadar kullandıklarını belirten Altun, "Bu yalanlar kanımıza dokunsa da bizi kamçılıyor" dedi.