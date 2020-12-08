Frank de Boer: Türkiye ile eşleşmek iki kez deplasmanda oynamak gibi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grupların belli olmasının ardından Hollanda teknik direktörü Frank de Boer, Türkiye ile aynı grupta olmayı şöyle niteledi: İki kez deplasmanda oynamak gibi...

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A Milli Takım, ikinci torbadan katıldığı kura çekiminde Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti. Grubun favorisi Hollanda'da Teknik Direktör Frank de Boer eşleşmeyi değerlendirdi. Ölüm grubunda olmadıklarını ancak zor bir grupta mücadele vereceklerini belirten Frank de Boer, Türkiye ile eşleşmenin zorluğuna dikkat çekti.

Türkiye ile oynayacakları maçların seyircisiz olmasını umduğunu söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, ''Türkiye çok güçlü ve genç bir takım. Son yıllarda yeniden ivme kazandılar. Hem Türkiye'de hem de Hollanda'da güçlü desteğe sahipler. Onlarla eşleşmek iki kez deplasman oynamak gibi. Türkiye ile ilk maçı deplasmanda oynamak isterdim, böylece seyircisiz oynanabilir'' diye konuştu.