Altay Bayındır'a Avrupa'dan iki talip var

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır'ı başta Sheffield United ve Ajax olmak üzere birçok Avrupa devinin yakın takibe aldığı belirtiliyor.

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Denizlispor deplasmanında 1'i penaltı olmak üzere yaptığı 7 kurtarışla devleşen genç kaleci Altay Bayındır, herkesi kendisine hayran bıraktı.

Refleksleri, hırsı ve her geçen gün üstüne koyduğu performansıyla takdir toplayan sarı- lacivertli eldiven, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel'in izinde yürüyor.

Sheffield United ve Ajax yakın takipte

Performansıyla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki Altay'ı başta Sheffield United ve Ajax olmak üzere birçok Avrupa devinin yakın takibe aldığı belirtiliyor.

2 penaltı kurtardı

Bu sezon 2 penaltı kurtaran Altay, takımı ayakta tutan isimler arasında yer alıyor. Altay Bayındır'ın ligde en çok kurtarış yaptığı maçlar şöyle: Denizlispor 7, Galatasaray 5, Trabzonspor 4, Gençlerbirliği 4. Geride kalan 11 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalan genç kaleci toplamda ise 31 kurtarış gerçekleştirdi. Bunların 15'i ceza sahası içinden, 14'ü ceza sahası dışından, 2'si ise altı pastan.