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Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den iyi haber geldi

Demirören Haber Ajansı
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KIRIKKALE Valisi Yunus Sezer, bir süredir koronavirüs nedeniyle gördüğü tedavinin sona erdiğini ve test sonucunun negatif çıktığını belirterek, yeniden göreve döndüğünü duyurdu

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Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, valiliğin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 bulaşı nedeniyle bir süredir evimde devam eden tedavim, PCR testimin negatif çıkması ile birlikte tamamlanarak, bugün itibariyle görevime başladım. Tedavi gördüğüm süre içerisinde dualarını esirgemeyen 7'den 70'e tüm hemşerilerimize, her mecra ile arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten ve gönderdikleri mesajlarla güç veren herkese, ayrıca tüm hastalarımızın iyileşebilmesi adına fedakarca görev yapan hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

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