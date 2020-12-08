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Osmaniye’de durum fena! Korona testi için sıraya girdiler

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TÜRKİYE’de yeniden artan korona virüs vakaları sonrası Osmaniye’de de test yaptırmak isteyen vatandaşlar devlet hastanesinde kurulan pandemi polikliniği önünde yoğunluk oluşturdu.

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Dünya çapında yayılan korona virüs etkisini sürdürmeye devam ederken Türkiye’de de son zamanlarda tırmanışa geçti. Salgınla mücadelede ek tedbirlerin alınmasıyla birlikte bazı illerde artan vaka sayısı nedeniyle hastaneler önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

Osmaniye’de de yüzde 50 civarında artan vaka sayıları nedeniyle devlet hastanesi pandemi polikliniğinde gece saatlerinde yoğunluk oluştu. Acil servise de sürekli ambulansların girip çıkması dikkatlerden kaçmadı.

“Yoğunluktan dolayı beklemedeyiz”


Korona virüs şüphesi ile test yaptırmaya gelen Ali Barkan, “Osmaniye’de Covid-19 yoğunlukta olduğu için kendimizi sağlama almak için hastaneye geldik. Testimizi vereceğiz. Yoğunluktan dolayı beklemedeyiz. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Gerçekten zor bir durumdayız. Herkes çok dikkatli olsun. Mesafemizi koruyoruz ama kendimizi koruyoruz demekle olmuyor, iki maske dahi taksak kurtarmıyor. Ben 3 gün önce de geldim maske takana bulaşmış deniliyor. Evinize ne kimseyi alın ne de kimseye gidin. Yoğunluk bayağı bir var. Geldim, bir buçuk saat bekleyeceksin dediler. Başta sağlıkçılar olmak üzere Allah herkese yardım etsin” diye konuştu.

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