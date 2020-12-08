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Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili

Bio Farma şirketi, Çin merkezli Sinovac'ın geliştirdiği Koronavirüs aşısı CoronVac'ın ilk denemelerde %97'ye kadar etkili olduğunu tespit ettiklerini duyurdu.

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Corona virüse karşı tüm dünyada gözler aşı çalışmalarına çevrilmiş durumda. Türkiye'de de bu alanda önemli adımlar atılıyor. Türkiye Çin ile 50 milyon dozluk anlaşma yapmıştı.

Tüm dünyayı koronavirüsten kurtarmak için aşı çalışmaları devam ederken Bio Farma şirketinden önemli bir açıklama geldi.

%97'ye kadar etkili
Endonezya merkezli Bio Farma şirketi, Çin merkezli Sinovac'ın geliştirdiği Koronavirüs aşısı CoronVac'ın ilk denemelerde %97'ye kadar etkili olduğunu tespit ettiklerini duyurdu.

Bir aylık klinik denemeler
Bio Farma'dan Iwan Setiawan yaptığı açıklamada etki oranı tespitlerini yaptıkları bir aylık klinik denemelere dayandırdıklarını ve final tespitlerini ocak ayında duyuracaklarını belirtti. Bio Farma, Endonezya'da yerel olarak Sinovac aşısının dozlarını üretiyor. 

50 milyon doz alımı için anlaşma yapılmıştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli Sinovac'tan 50 milyon doz alımı için anlaşma yapılan aşının uygulanmasına aralık ayı sonu gibi başlanacağını, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu aşı miktarının ise 100 milyon doz olduğunu söylemişti. Koca, Çin'den daha fazla miktarda aşı almak istediklerini ancak alamadıklarını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısının ucuz değil, pahalı olduğunu, geleneksel ve doğal bir yöntem olması itibarıyla güvenilir buldukları için tercih ettiklerini belirtti. İlk etapta BioNTech'in 1 milyondan fazla aşı vermeye yanaşmadığını anlatan Koca, İngiliz AstraZeneca aşısını ise ucuz olduğu halde güvenilir bulmadıkları için almadıklarını söyledi.

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