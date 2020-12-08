Piyasalar Merkez Bankası faiz kararını bekliyor! Dolarda kısmi dalgalı seyir

Dolar/TL kuru 7.80 seviyelerinde genel olarak yatay bir seyir izliyor. Piyasalarda Merkez Bankası’nın 24 Aralık'ta yapacağı toplantıda 100-150 baz puan faiz artışı yapabileceğine ilişkin beklentiler kuvvetlendi.

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Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası Merkez Bankası'nın 24 Aralık'ta yapacağı toplantıda faizi artıracağı yönündeki beklentiler ağırlık kazanırken dolar/TL, 7.80 etrafında dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor.

Piyasada ayrıca Perşembe günü gerçekleşecek AB zirvesinden ve ABD’de başkan değişimi ile birlikte yeni bir yaptırım olasılığı da takip ediliyor. Bankacılar gelişmelerin TL’de satış baskısı yarattığını ancak bunun şimdilik sınırlı kaldığını belirtiyor.

Yaptırım endişeleriyle 7.87’ye yükseldi

Dolar/TL geçen hafta beklentilerin üzerinde artış gösteren enflasyon verisiyle 7.9’u aşsa da haftayı 7.8 seviyelerinde tamamlamıştı. Kur dün yaptırım endişeleriyle 7.87’ye kadar yükseldi. Ancak bu yükseliş de kalıcı olmadı.

Aralık ayı borçlanma

Hazine dün gerçekleştirdiği 2 ve 5 yıllık sabit kuponlu tahvil ihraçları ardından bugün 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını ve 10 yıl vadeli gösterge tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Dün başlayan Aralık ayı borçlanma bugünkü iki borçlanma ile tamamlanacak.