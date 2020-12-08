Trabzonspor'un beraberliğinde Fransızlardan 'Uğurcan Çakır' radarı

Süper Lig'de dün 1-1'lik skorla tamamlanan Trabzonspor-Sivasspor mücadelesinde statta bulunan Fransız gözlemciler Uğurcan Çakır'ı yakın takibe aldı.

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Trabzonspor'un Sivasspor ile oynadığı maçta 3 oyuncusu, Fransız kulüpleri Saint Etienne ve Lyon'un tribünde olan temsilcilerinin göz hapsindeydi.

Lyon'un Abdülkadir Ömür ile Uğurcan Çakır'ı, Saint Etienne'in ise savunma oyuncusu Edgar Ie'yi izlediği öğrenildi. Abdülkadir, Ekuban'ın golünde asisti yaparken, Uğurcan kalesine gelen ilk isabetli şutu ağlarında gördü.

Sezonun en kötü maçlarından birini çıkaran Uğurcan Çakır kalesine isabet eden tek şuta da gol izni verdi.