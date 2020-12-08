BIST 1.343
DOLAR 7,81
EURO 9,48
ALTIN 469,01
HABER /  SAĞLIK
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık
ADV Buratti Kış İndirimi Başladı. %55'e Varan Yeni Sezon İndirimini Kaçırmayın

Prof. Dr. Mustafa Gerek açıkladı! Covid-19 geçiren kişilerde kalp yetmezliği riski

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, koronavirüs enfeksiyonu geçtikten sonraki dönemde aylarca sürebilen kas eklem ağrıları ve kalple ilgili ritim bozuklukları başta olmak üzere kalp yetmezliği şeklindeki bulguların görüldüğünü açıkladı.

Abone ol

Prof. Dr. Gerek, Covid-19'un kalpte yarattığı hasara ilişkin değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Gerek, koronavirüs enfeksiyonuna bağlı olan semptomların bir kısmını, PCR testi negatif olduktan sonraki dönemlerde de gördüklerini söyleyerek, "Bazen bu, hastalık sırasında hayatı tehdit eden boyutta da olabiliyor. Enfeksiyon geçtikten sonraki dönemde bazen aylarca sürebilen kas eklem ağrılarını daha çok görüyoruz: ama kalple de ilgili ritim bozuklukları başta olmak üzere veya kalp yetmezliği şeklindeki bulguları da görüyoruz.

Bu tür hastalarımız var. Bazen bunlar tedavi gerektirir boyutlara da ulaşabiliyor. Veya hayatı tehdit eden boyutlara ulaşabiliyor. Çünkü bu virüs aktif olduğu dönemde akciğerlerin dışında özellikle böbrek ve kalp kasında da çeşitli enflamasyona veya hasara yol açıyor. Bu hasarın iyileştikten sonraki dönemde de yani PCR negatif hale geldikten sonraki döneme de bu tür organlar üzerinde kalıcı etkileri olduğunu görüyoruz. Ve bunlara bağlı bazı tedbirler almak durumunda da kalabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

'Birçok organda hasar meydana getiriyor'

Prof. Dr. Gerek, Covid-19'u yenen kişilerin hastalığı atlatsa bile ileriki zamanlarda virüs hasarına bağlı kalp sorunları ile karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekerek, "Kalp kası tutulumu söz konusu olmuşsa bu mümkün olabilir. Kişi, iyileştikten sonra eğer böyle bir endişe yaşıyor ise mutlaka bir kardiyolog ya da ilgili uzmana gözükmesinde fayda var. Bunun enfeksiyon sonrası dönemde ortaya çıkan bir organ hasarından kaynaklı olabileceğini akla getirmeliler.

Bu virüs birçok organda hasar meydana getiriyor.

Böbrek, kalp, akciğer, beyin dokusu dahil olmak üzere birçok organda kalıcı veya uzun süreli diyebileceğimiz çeşitli rahatsızlıklara yol açabiliyor. Ve buna bağlı bazı sorunlar da ortaya çıkabiliyor" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Piyasalar Merkez Bankası faiz kararını bekliyor! Dolarda kısmi dalgalı seyir
Osmaniye’de durum fena! Korona testi için sıraya girdiler
Beyaz TV'de Ahmet Çakar'ın Hande Sümertaş'a tehditvari sözlerine büyük tepki
Son dakika Bakan Lütfi Elvan'dan ekonomiye ilişkin önemli mesajlar
Fahrettin Altun 5 maaş alıyor mu Altun 'ifşa etmem lazım' deyip açıkladı
Emniyetten internet alışverişlerinde "oltaya gelmeyin" uyarısı!
ÖNCEKİ HABERLER
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Lerzan Mutlu kaç yaşında nereli annesi Reyhan Mutlu kimdir?
Dolar ve altın yatırımcıları dikkat! Uzmanlardan kritik uyarılar geldi
Trabzonspor'un beraberliğinde Fransızlardan 'Uğurcan Çakır' radarı
Kayseri'de ikinci dozu vurulan Çin Aşısı’nın sonuçları açıklandı
Sen Çal Kapımı dizisinde olay ayrılık İlayda Çevik geldi ünlü oyuncu ayrıldı
Yorumlar