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Karantina süresi kaç gün oldu kısaldı mı 2020 son bilgi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında covid-19 pozitif bir kişiyle temas halinde olanlar 14 gün karantinaya alınıyordu. Sağlık Bakanlığı temaslılardaki karantina süresinde değişikliğe gitti. İşte yeni süre hakkında merak edilener...

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs temaslı kişinin karantina süresinde değişikliğe gitti. Covid-19 pozitif kişilerle temasta bulunan kişiler bundan önce 14 gün karantina süresi içerisinde kalıyordu. Peki, temaslı karantina süresi kaç gün oldu, süre değişti mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında covid-19 pozitif bir kişiyle temas halinde olanlar 14 gün karantinaya alınıyordu. Sağlık Bakanlığı temaslılardaki karantina süresinde değişikliğe gitti. İşte yeni süre ve bilinmesi gerekenler…

Karantina süresi kaç gün: Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncelledi.

Kovid-19 temaslılarının takibine ilişkin güncellenen rehbere göre yakın temaslı ve semptom gelişmeyenlerde karantina 7. günün sonunda bitirilebilecek.

Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe dönüşleri sağlanabilecek.

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