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Gercüş'te istismara uğrayan çocuk devlet korumasına alındı

BATMAN Gercüş’e bağlı bir köyde istismara uğrayarak hamile kaldığı belirtilen 15 yaşındaki P.Ö., devlet korumasına alınarak başka bir ilde bulunan çocuk koruma ilk müdahale merkezine yerleştirildi.

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P.Ö. adlı kız çocuğu, geçtiğimiz günlerde cinsel istismara uğradığı ve hamile kaldığı iddiasıyla Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etti. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise sosyal medyada 'dezenformasyon yaptıkları' iddiasıyla 27 kişi hakkında adli süreç başlattı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

Bir kişi tutuklandı

Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A., 13 Kasım’da tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında bazı paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir.

"27 şahıs tespit edilerek adli süreç başlatılmıştır"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise yaptığı yazılı açıklamada, “Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; cinsel taciz olayını bölücü örgütün müzaheretiyle tamamen algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edilerek adli süreç başlatılmıştır” denildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, P.Ö.’nün devlet korumasına alındığı belirtildi.

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