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Kredi kullananlar dikkat! BDDK sevindirecek karara imza attı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredilerin takibe düşmesini 90 günden 180 güne çıkaran uygulamayı 30 Haziran'a kadar uzattı.

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BDDK, bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait merkez bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine karar verdi. 

BDDK'nın aldığı kararlar şöyle:

Bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine karar verdi.

Emtia ve gayrimenkullerin edinim tarihinden itibaren 3 yıl içinde elden çıkarılması zorunluluğunun uygulanmamasına karar verdi.

Geri alım hakkı uygulaması kapsamında teminatı bankaca kredi borcuna karşılık olarak edinilen veya ayni olarak ödeme yapılan kredilerin, kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmünden istisna tutulmasına karar verdi.

Yeniden yapılandırılan donuk alacakların, ikinci grup altında yeniden yapılandırılmış bir alacak olarak sınıflandırılması için sağlanması gereken, kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 7'nci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinde “bir yıl" olarak belirtilen izleme süresinin “altı ay” olarak uygulanmasına karar verdi.

Karşılıklar yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin beşinci alt bendinde yer verilen “yeniden yapılandırılarak canlı alacak olarak sınıflandırılan ve bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken veya bu izleme süresi içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan” kredilerin, 3.grup-tahsil imkânı sınırlı krediler altında sınıflandırılmasını şart koşan hükmünün uygulanmamasına karar verdi.

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