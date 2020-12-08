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İsrailli profesörden bomba iddialar: ABD'li ve uzaylı temsilcilerin gizli bir yer altı üssü var

İsrail uzay programının eski başkanı Prof. Haim Eshed, uzaylılar hakkında yaptığı açıklamalarıyla ülkede yankı uyandırdı. Uzaylıların var olduğunu savunan Eshed, insanlığın buna hazır olmadığını ifade etti.

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1981'den 2010'a kadar İsrail'in uzay programının başında bulunan ve gizli teknolojik buluşlarıyla iki kez İsrail Güvenlik Ödülü'nü alan Prof. Haim Eshed, akıl sağlığının sorgulanmasına neden olan açıklamalarda bulundu.

Eshed, İsrail'in en büyük gazetelerinden Yediot Aharonot'a verdiği röportajda, uzaylıların Mars'ta üs kurduğunu iddia ederek, "Uzaylılar kendilerini göstermek istemiyor, çünkü insanlık buna hazır değil." dedi.

"Gizli tutuyoruz"

"Galaktik Federasyon"un İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yıllardır temas halinde olduğunu açıklayan emekli general, insanlık hazır olana kadar bu bilgiyi gizli tuttuklarını kaydetti.

87 yaşındaki emekli generale göre uzaylılar ve Amerikalılar arasındaki iş birliği, Mars üzerinde Amerikalı ve uzaylı temsilcilerin bulunduğu gizli bir yer altı üssünü de kapsıyor.

Uzaylılar böyle demiş!

Çarpıcı açıklamalarına devam eden Eshed, "Trump uzaylıların varlığıyla ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkarmanın eşiğindeydi, ama Galaktik Federasyon'daki uzaylılar, 'Bekle, önce insanların sakinleşmesine fırsat ver' dedi. Uzaylılar, ilk olarak bizim aklı selim ve anlayışlı olmamızı istiyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamalar halkı ikiye böldü

Açıklamalar ile ilgili yapılan yorumlarda İsraillilerin bir kısmı, Eshed'in sözlerinin deli saçması olduğunu vurgulayarak yaygın kabul edilen bilimsel bulgulara gönderme yaptı. Halkın bir kısmı ise "Galileo'ya da deli diyorlardı" gibi argümanlarla Eshed'in saygın bir bilim insanı olduğunu ve görüşlerine kulak verilmesi gerektiğini öne sürdü.

Son olarak akıl sağlığıyla ilgili iddiaları da gündemine alan Haim Eshed, "Bunları çıkıp 5 yıl önce söyleseydim, beni hastaneye yatırırlardı. Akademide nereye gidersem gideyim, ‘Bu adam aklını kaçırmış' derlerdi. Ama bugün kaybedecek hiçbir şeyim yok. Unvanlarımı ve ödüllerimi aldım, eğilimin değiştiği yurt dışındaki üniversitelerde saygı görüyorum." ifadelerini kullandı.

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