Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir kötü haberi duyurdu
ADANA'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Abone ol
Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıklayan Fatih Mehmet Kocaispir, genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Kocaispir, paylaşımında, "Allah'ın izniyle en kısa sürede tekrar görevimin başına dönerek Yüreğirimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
Ne yazık ki Koronavirüs testimin pozitif çıktığını sizlere bildirmek isterim. Genel sağlık durumum gayet iyi. Allah'ın izniyle en kısa sürede tekrar görevimin başına dönerek Yüreğir'imiz için çalışmaya devam edeceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin. 🙋♂️— Fatih Mehmet Kocaispir (@fmkocaispir) December 8, 2020