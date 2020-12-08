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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir kötü haberi duyurdu

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıklayan Fatih Mehmet Kocaispir, genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Kocaispir, paylaşımında, "Allah'ın izniyle en kısa sürede tekrar görevimin başına dönerek Yüreğirimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

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