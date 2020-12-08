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Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'ndan 'kuraklık' uyarısı: Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de risk daha büyük

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Türkiye ile ilgili korkutan bir açıklama yaptı. Yoğun kuraklığın yaşandığını belirten Kutoğlu bunun sadece bu yıla özgü kalmayacağını söyledi ve "Haritaya göre sorun, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde daha büyük" dedi. 

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Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, aynı bölümden Dr. Nevin Betül Avşar ile birlikte 2017 yılında Gravite ve İklim Değişimi Uydusu (GRACE) verilerini inceleyerek araştırma yaptı.  Araştırma sonucu Türkiye'de yoğun kuraklık yaşandığı tespit edildi.

Prof. Dr. Kutoğlu, bu yıl özellikle barajlarda görülen kuraklığın giderek artacağına dikkat çekti. Kuraklığın Marmara, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde daha büyük sorun olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kutoğlu, "Analizler, Türkiye genelinde zemin suyu bütçesinin her yıl ortalama 4 milimetre azaldığını gösteriyor. Çalışmaya göre bazı yıllarda dönemsel olarak artışlar olsa da uzun vadede su bütçesi istikrarlı bir şekilde azalma eğilimi gösteriyor. Elde edilen haritaya göre sorun Marmara, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde daha büyük" dedi. 

Su bütçesinin tekrar yükselişe geçebilmesinin kar yağışlarına ve yağan karın yerde kalma süresine bağlı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kutoğlu, şunları söyledi:

"Ancak su bütçesinin azalmasının iklim değişikliği birbiriyle etkileşerek bir kısır döngü yaratıyor.

Süreci yavaşlatabilmek için iklim değişimiyle uyumlu kapsamlı bir plana ihtiyaç var. Öncelikle doğayla uyumlu projelere, şehir düzenlemelerine ağırlık verilmesine ve su tasarrufuna dikkat çekilmesi lazım.

Su tasarrufu noktasında gereksiz su kuyularının yanı sıra şehirler arası yollarda dinlenme tesislerindeki araç yıkama faaliyetlerinin de önemli miktarda tatlı su kaybına neden oluyor." 

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