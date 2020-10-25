İstanbul için korkutan görüntü! İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar kurudu

Eğer yağmur yağmazsa İstanbul sıkıntı çekecek

Aksicim Mahallesi Muhtarı Suat Aydın, çocukluğundan bu yana böyle bir kuraklık görmediğini belirterek, şöyle konuştu: "Yağmurlar yok, 2019 yılından beri bu yana yağmur yok. Tamam çok kısa süreli yağmurlar yağdı fakat havza dolmadı. Derelerimiz de kurumaya başladı, onun için de İstanbul da sıkıntı çekecek eğer yağmur yağmazsa."